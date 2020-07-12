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    12 июля 2020, 10:41

    «Итоги обнадеживают»: ЕГЭ назвали показателем качества дистанционного обучения

    Дарья Бунякова

    Во время распространения коронавируса российских школьников перевели на дистанционное обучение. Теперь выпускники сдают ЕГЭ, результаты которого покажут качество удаленного образования.
    «Итоги обнадеживают»: ЕГЭ назвали показателем качества дистанционного обучения

    «С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что перевести огромную образовательную машину на дистанционный формат было не просто. Более того, перестраиваться пришлось миллиону учащихся и огромному количеству учителей.

    «Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении», — отметил глава столицы.

    По словам Собянина, Москве удалось уже оправиться, хотя все прошло и небезболезненно.

    В этом году сроки проведения ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса. Сейчас школьники уже сдали некоторые дисциплины. Окончательные результаты экзаменов они смогут узнать до 24 июля.