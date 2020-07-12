«Итоги обнадеживают»: ЕГЭ назвали показателем качества дистанционного обучения
«С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».
Он подчеркнул, что перевести огромную образовательную машину на дистанционный формат было не просто. Более того, перестраиваться пришлось миллиону учащихся и огромному количеству учителей.
«Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении», — отметил глава столицы.
По словам Собянина, Москве удалось уже оправиться, хотя все прошло и небезболезненно.
В этом году сроки проведения ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса. Сейчас школьники уже сдали некоторые дисциплины. Окончательные результаты экзаменов они смогут узнать до 24 июля.