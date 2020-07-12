«Итоги обнадеживают»: ЕГЭ назвали показателем качества дистанционного обучения

Во время распространения коронавируса российских школьников перевели на дистанционное обучение. Теперь выпускники сдают ЕГЭ, результаты которого покажут качество удаленного образования.

«С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

Он подчеркнул, что перевести огромную образовательную машину на дистанционный формат было не просто. Более того, перестраиваться пришлось миллиону учащихся и огромному количеству учителей.

«Мы не прекратили образовательный процесс, сказали, что он переводится в дистанционную работу. Представляете, как это сложно, при том, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении», — отметил глава столицы.

По словам Собянина, Москве удалось уже оправиться, хотя все прошло и небезболезненно.

В этом году сроки проведения ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса. Сейчас школьники уже сдали некоторые дисциплины. Окончательные результаты экзаменов они смогут узнать до 24 июля.