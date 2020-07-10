Почти 21 тысяча подмосковных выпускников написала ЕГЭ по математике

10 июля в Подмосковье прошел единый государственный экзамен по математике. Испытание прошла почти 21 тысяча выпускников. Следующими экзаменами будут история и физика. Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье завершился единый госэкзамен по профильной математике. Его написала почти 21 тысяча выпускников — это второй по количеству участников экзамен в регионе. Испытание прошло штатно, никаких нарушений зафиксировано не было», — отметила Ирина Каклюгина.

Министр добавила, что уже в следующий понедельник подмосковные школьники будут сдавать историю и физику. Эти испытания выбрали более 13 тысяч человек.

«Мы задействуем 201 пункт проведения. Как и на всех испытаниях, прежде всего внимание мы уделим безопасности: у всех будет измеряться температура, организована обработка помещений, все сотрудники будут в обязательном порядке обеспечены масками и перчатками», — заключила Каклюгина.

Единый государственный экзамен по русскому языку в Подмосковье сдавали два дня. Всего в испытании приняли участие более 36 тысяч школьников.

Результаты экзаменов будут известны до 24 июля.