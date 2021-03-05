Свыше 1,2 тысячи подмосковных школьников приняли участие в уроке о раздельном сборе отходов

Еще для 1269 учеников из 27 школ Подмосковья в рамках национального проекта «Экология» провели урок, посвященный раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак». Пятое по счету экологическое занятие провела в городском округе Клин председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области» Лилия Белова. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

«Как и предыдущие занятия, школьный урок в Клину прошел в виртуальном формате — мы провели две интерактивные экскурсии с прямым включением, в том числе с площадки „Мегабак“. Основной нашей задачей является научить и показать детям, что разделять отходы в домашних условиях легко и доступно каждому. Они с удовольствием проходят тестирование и выполняют практические задания на закрепление знаний о раздельном сборе отходов по двухпоточной системе „Два бака“, — подчеркнула Лилия Белова.

Дополнительно на экоуроках обсуждают вопросы правильной утилизации отходов, современные пути решения проблемы накопления отходов, способы их переработки и дальнейшее развитие комплексной инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева такие экоуроки запланировано провести во всех муниципалитетах региона.

Как уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, следующее занятие для школьников планируют провести в городском округе Шаховская.

Важно, что после проведения экологических уроков, в том числе и региональными операторами, дети часто сами осознанно инициируют предложение поставить в своих школах контейнеры для раздельного накопления отходов Антон Велиховский министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Сейчас в Московской области открыто 46 площадок «Мегабак» в 42 муниципалитетах. Адреса пунктов приема вторичного сырья можно найти на интерактивной карте сайта мегабак.рф.