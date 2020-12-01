Жители Подмосковья могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на 36 площадках «Мегабак»

Адреса новых и ранее открытых пунктов приема вторичного сырья размещены на интерактивной карте сайта мегабак.рф. Всего площадки «Мегабак» открыты в 29 городских округах Подмосковья.

«На сегодняшний день почти в половине городских округов региона открыты площадки „Мегабак“ для приема вторичного сырья от населения, и в ближайшее время такие пункты появятся в каждом городском округе Московской области», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

За время работы проекта в специально установленные на площадках баки для текстиля, стекла, старой бытовой техники, мебели и прочее жители региона собрали уже более 7 тысяч кубометров крупногабаритных отходов, которые были отправлены на вторичную переработку.

Проект «Мегабак» был запущен в Московской области в 2019 году. Первые площадки были открыты в Рошале и Балашихе. Второй этап проекта стартовал 1 августа 2020 года в 11 муниципалитетах.