«Мусора в лесах не будет». Губернатор Подмосковья рассказал о новом способе борьбы с незаконными свалками

Московская область полностью ликвидировала все мусорные полигоны, но пока еще остается проблема с несанкционированными свалками, которые устраивают в лесах недобросовестные предприниматели. О способах борьбы с нарушителями рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор напомнил, что вопрос с твердыми бытовыми отходами в Московской области решили окончательно. Все полигоны закрыли и начали рекультивировать. Мусор теперь отправляется на сортировку в 12 специальных комплексов. Эта задача решена на все 100%.

«Что касается свалок строительного мусора, то действительно, эпизодически мы вылавливаем машины. Конфискуем, наказываем штрафами водителей и тех, кто организовал незаконную свалку», — рассказал Андрей Воробьев.

Он анонсировал новые меры контроля, которые начнут применять к мусоровозам в Московской области.

«Мы с 1 июля включаем электронный талон и контроль за каждой машиной, которая везет мусор. И открываем 15 мест для строительного мусора. Важно, что все перерабатывается, идет во вторичное использование. Это экологически важно. Над этой работой мы активно трудимся и решим ее в этом году. Мусора в лесах не будет», — заявил Андрей Воробьев.

Он отметил, что сейчас в борьбе с незаконными свалками помогают неравнодушные жители, которые сообщают о местах, куда водители сбрасывают строительный мусор.

«Жители сигнализируют, мы ставим фотоловушки, целые операции проводим, чтобы истребить эту безнадежно, мягко скажу, устаревшую культуру гадить в лесу», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сознательность и неравнодушие к природе жителей и гостей Московской области дадут свой результат.

«Огромное количество людей здесь планируют свою жизнь, отдыхают. Хотелось бы, чтобы это все было в чистоте. Ну а мы и дальше будем вести активную работу по чистому Подмосковью», — сказал он.

Новую систему по борьбе с незаконными свалками строительного мусора Московская область разработала вместе с Москвой. Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин пояснил, что уже созданы автоматизированные системы ОССиГ (регулирование отходов строительства, сноса и грунтов в Москве — прим. ред.) и «Электронный талон».

Водители грузовиков начнут получать специальные пропуска. Без них строительные отходы перевозить по Подмосковью станет невозможно. Свозить мусор будут на специальные лицензированные площадки, где поступивший материал начнут перерабатывать, выделяя полезные фракции. После их отправят на стекольные заводы или переплавку. Часть отходов пустят в производство повторно на подсыпку дорог или на засыпку отработанных карьеров.