Более 5 тысяч подмосковных школьников приняли участие в экоуроке о раздельном сборе мусора

2322 ученика из 97 классов разных школ городского округа Сергиев Посад приняли участие в экологическом онлайн-уроке «Раздельный сбор отходов — мой выбор». Интерактивное занятие провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области Лилия Белова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья.

Ранее такие экологические уроки провели для трех тысяч школьников в городских округах Балашиха, Чехов и Рошаль.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы продолжаем популяризацию раздельного сбора отходов среди населения, в том числе и среди школьников. На сегодняшний день такой интерактивный формат занятий знакомства с двухпоточной системой „Два бака“ и проектом „Мегабак“ прошли уже более пяти тысяч школьников в четырех муниципалитетах. Следующий урок запланирован для учащихся городского округа Клин», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В ходе уроков учащимся рассказывают о системе сбора и сортировки раздельных отходов и их правильной утилизации.

«Как и на предыдущих уроках, помимо теоретической части, мы провели интерактивную экскурсию по площадке „Мегабак“, куда каждый житель Подмосковья может привезти свои крупногабаритные отходы. Кстати, в том числе и старые гаджеты, активными пользователями которых является как раз наше молодое поколение», — отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области Лилия Белова.

Программа губернатора «Мегабак» организована уже почти в каждом городском округе региона. Сейчас в Подмосковье открыто 46 площадок «Мегабак» в 42 муниципалитетах.