Свыше 100 подъездов отремонтировали в Балашихе с начала года

Технадзор МинЖКХ Подмосковья принял 136 подъездов после ремонта в Балашихе с начала этого года. В них заменили окна, двери, покрасили стены, обновили полы и почтовые ящики.

Источник фото: телеканал «360»

Благоустройство подъездов проводят в Балашихе ежегодно. Кроме косметического ремонта там меняют перила, почтовые ящики, окна и входные группы, а также устанавливают пандусы для маломобильных людей. Оформление и дизайн согласуют с жителями. Они также контролируют ход проведения работ.

Источник фото: телеканал «360»

Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что преображение подъездов в Подмосковье проводят по губернаторской программе «Мой подъезд». Работы идут согласно плану, а в сентябре эксперты выберут лучший из них.

«Лучшие подъезды, в том числе из Балашихи и еще 14 городских округов, определятся в сентябре в рамках конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», — сказал он.

Принять участие в программе можно по инициативе собственников. Узнать о том, как это сделать, можно на сайте муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Это на 50% больше, чем за такой же период прошлого года.