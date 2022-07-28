Лучшие отремонтированные подъезды Подмосковья выберут в сентябре

В Подмосковье выбирают самый лучший подъезд. В этом году на конкурс на самую красивую парадную прислали 49 заявок из 32 городских округов. Победителя будут выбирать тщательно, результаты смотра станут известны только в сентябре.

К конкурсу жители Подмосковья готовятся очень ответственно: они приводят в порядок подъезды, стараются оформить их необычно и творчески. В этом году первых кандидатов оценивали в июне, потом выбрали самые интересные подъезды, которые в итоге и поборются за почетное звание лучшего.

«Конкурс проводится по пяти номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», который делится на 3 группы: в домах низкой этажности, в домах средней этажности и в высотных домах. «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что в последней номинации победителей выбирать будет не только комиссия, но и жители самого Подмосковья. В прошлом году за лучший подъезд региона голосовали сразу 230 тысяч человек.

Ежегодный конкурс проводится в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд», подпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Главной целью авторы этой программы ставят перед собой желание привести в хорошее состояние все подъезды и обеспечить жителям комфортные условия проживания.