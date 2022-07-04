На 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Что касается базовых отраслей, промышленное производство у нас выросло почти на 6%, а вот строительство — на 50%. Очень серьезная цифра роста. И это не только жилье, строительство многоквартирных домов, микрорайонов. Это большая лепта социальных объектов, а также все, что касается инфраструктуры», — сказал Воробьев.

По его словам, это во многом происходит благодаря федеральным программам, которые реализуются масштабно, в том числе в Подмосковье.

«За январь–июнь этого года в Подмосковье было введено 7 720 000 квадратных метров жилья — рост более чем в два раза. И здесь основную лепту внесло индивидуальное жилищное строительство. Это 5,3 миллиона квадратных метров», — добавил губернатор.

Он отметил, что есть перспективные проекты по индивидуальному жилищному строительству в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Истре. Воробьев подчеркнул, что это все очень востребовано сегодня на рынке.