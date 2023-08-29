Подмосковье 29 августа 2023, 17:30 Свыше 100 операций. Глава сосудистого центра Дубны подвел итоги работы в первые два месяца Свыше 100 операций провели в новом сосудистом центре Дубны за два месяца пресс-служба администрации городского округа Дубна

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Новый сосудистый центр заработал в Дубне этим летом — там лечат пациентов с тяжелыми заболеваниями сердца, требующих экстренной помощи. За их здоровьем следят профессиональные медики, а диагностику проводят на современном высокотехнологичном оборудовании. О первых итогах работы учреждения рассказал его руководитель Виталий Андреев.

За небольшое время работы центра в нем провели свыше 150 диагностик и более 100 экстренных операций. На ноги поставили пациентов с тяжелыми заболеваниями сосудов и сердца. В учреждении работает несколько отделений: кардиологии, реанимации и рентгенодиагностических методов лечения.

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«К нам может попасть абсолютно любой человек, потому что мы относимся к федеральным медучреждениям. Достаточно только направления, прикрепления к медико-санитарной части № 9, и затем можно начать обследоваться», — рассказал Андреев.

Самый действенный метод избежать сосудистых заболеваний, по мнению главы центра, — профилактика. Оставаться здоровым долгие годы помогут регулярное посещение врача и диспансеризация.

Самые основные методы — это методы профилактики. Люди должны своевременно проходить чек-апы, диспансеризации, наблюдаться у врачей по месту жительства. Виталий Андреев

В ближайшее время в учреждении начнут проводить еще одну востребованную процедуру — установку кардиостимуляторов. Такие аппараты вживляют под ключицей, при помощи тока они не дают сердцу останавливаться — это позволяет спасти жизнь тем, кто страдает от аритмии и других заболеваний. Первую такую процедуру планируют провести в сентябре.

На этом развитие центра не остановится. По словам Виталия Андреева, в будущем внедрят еще несколько высокотехнологичных методов, которые позволят успешнее выявлять проблемы с сосудами и оперативно помогать пациентам.

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