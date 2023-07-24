Подмосковье 24 июля 2023, 12:31 «Пришло время». Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу в Подмосковье Губернатор Воробьев заявил о необходимости улучшить стоматологическую помощь в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Государственные стоматологические клиники Подмосковья принимают по 30 тысяч пациентов ежедневно. Губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать эту важную для населения службу, чтобы вывести услуги на качественно новый уровень.

«Мы видим, что пришло время для трансформации этой большой и очень важной службы. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 стоматологий привести в состояние, которое можем сегодня видеть в новых поликлиниках Домодедова и Мытищ», — отметил Андрей Воробьев.

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Губернатор привел в пример стоматологии в Мытищах (ЖК «Пироговская ривьера») и в Домодедове. Чувствительность важной для населения темы лечения зубов обсудили с врачами. Они рассказали, на какие моменты следует обратить внимание и что нужно предпринять для того, чтобы обеспечить оказание качественных стоматологических услуг повсеместно в регионе.

«Особенно чувствительная тема — наркоз. Такая услуга должна быть доступна не только в наших двух центрах — гораздо шире география должна быть обеспечена», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что в Подмосковье уже есть положительный опыт трансформации стоматологических служб в отдельно взятых городских округах. Эти успешные практики планируют применять на всей территории Московской области.