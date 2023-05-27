Подмосковье 27 мая 2023, 00:30 Новый сосудистый центр на базе ФМБА России открыли в Дубне Арина Кузнецова

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Новый сосудистый центр появился в Дубне на базе медико-санитарной части ФМБА России. В церемонии открытия учреждения принимали участие глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов и директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников.

«На одном из прошлых совещаний мы говорили об экстренной помощи кардиологическим и неврологическим пациентам и решили, что, несмотря на общую специфику, нельзя рисковать, увеличивая терапевтическое окно. Все должно быть на месте: и возможность спасти жизнь и сделать все самое необходимое в первые четыре часа», — отметила Скворцова.

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Руководитель ОИЯИ Григорий Трубников поблагодарил за участие в создании центра коллективы медсанчасти и ФМБА России, а также подчеркнул вклад специалистов института ядерных исследований в возведение учреждения.

В сосудистом центре установили современное оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных операций и исследований. Сотрудники организации смогут принимать экстренных пациентов с кардиологическими проблемами, в будущем в центре начнут заниматься неврологией.

Открытие учреждение является знаменательным событием не только для жителей Дубны, но и ближайших населенных пунктов Московской и Тверской областей. В общей сложности центр сможет принимать свыше 280 тысяч человек, в летний сезон поток пациентов увеличится до 800 тысяч.

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