Свыше 100 фермеров из Подмосковья примут участие в фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истринском округе с 5 по 7 августа. В деревне Дубровское соберутся лучшие фермеры со всей России, в том числе — более 100 из Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Аграрии представят сыры, мясо, хлеб, мед, вино и другие продукты и ремесленные изделия. Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, всего на фестивале ждут свыше 300 фермеров из 50 регионов страны.

Мы ожидаем, что фестиваль за три дня посетят более 150 тысяч гостей Георгий Филимонов.

Он отметил, что цель мероприятия — наладить деловые контакты между производителями и продвинуть отечественную продукцию. Вход будет свободным для всех желающих.

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