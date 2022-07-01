Отдых на любой вкус. Губернатор Воробьев рассказал о возможностях туризма в Подмосковье

В Подмосковье открываются возможности для туризма на любой вкус. Чаще всего туристы приезжают на три-пять дней. Важно, чтобы для этого была готова вся инфраструктура, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самое верное дело — зайти на сайт welcome.mosreg.ru и выбрать то, что тебе нравится: пляж, велосипед, рыбалка, просто отдых в отеле или посещение музея. Возможности самые разные, как и вкусы у каждого человека, каждой семьи. Мы стараемся максимально дать информацию посредством ресурса, на котором есть вся информация, и, самое главное, возможность забронировать и запланировать свою поездку», — сообщил губернатор Воробьев.

Он добавил, что в регионе большой запрос на пляжи, которых около 200. Большое внимание уделяется комфорту и безопасности отдыхающих.

Большой поток туристов — преимущественно велосипедистов — в парках и лесопарках. Популярны сплавы по реке на лодках.

Вырос спрос на отели и глэмпинги. В Подмосковье действуют порядка 30 комфортных глэмпингов, где можно остановиться на природе и при этом жить в комфортных условиях, как в отеле.

По словам Андрея Воробьева, большой поток туристов приезжает из Москвы, но многие едут и из других городов.