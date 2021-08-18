Свыше 320 тысяч туристов побывали в Истре с начала года

Истра — один из популярных городов Подмосковья. Уже более 320 тысяч туристов посетили его с начала года.

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь — в числе самых знаковых достопримечательностей Истры. Особо популярен здесь и музей «Новый Иерусалим».

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что эти объекты культурного наследия включили в различные туристические программы Подмосковья.

Место притяжения

Например, на экскурсии по Истре часто привозят участников проекта «Активное долголетие». Также этот город фигурирует в программе «Лето в Подмосковье».

Здесь свыше 160 памятников архитектуры, церквей и храмов, военных мемориалов. Здесь более 20 рекреационных зон, и все это часть активной туристической жизни.

А в целом Подмосковье с начала года посетили более восьми миллионов туристов.

Среди самых популярных мест Коломна, Зарайск, Клин, парк «Патриот» в Кубинке и Сергиев Посад.