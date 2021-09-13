Свыше 600 тысяч туристов отдохнули в Сергиевом Посаде летом

Летом в Сергиевом Посаде побывали свыше 600 тысяч отдыхающих. Это один из самых популярных у туристов городов Подмосковья.

Например, с начала 2021 года Сергиев Посад посетили более миллиона гостей. Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

Это единственный в области город, который входит в Золотое кольцо России. Сергиев Посад — центр русского православия, родина посадских матрешек.

Гремячий ключ — это одно из главных туристических мест как в Сергиевом Посаде, так и во всем регионе. По преданию, 20-метровый водопад с лечебной водой возник после молитвы чудотворца Сергия Радонежского.

Туристов привлекают пещерная церковь, святые источники, ресторанная улица Карла Маркса.

С начала года в Подмосковье побывали уже не менее восьми миллионов туристов. В основном они приезжают в Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Кубинке.