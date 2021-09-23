«Поток пошел даже в самые отдаленные города». Подмосковье, Тула и Ярославль будут вместе развивать туризм

Форум «PRO Туризм» впервые открыли в Подмосковье. В нем участвуют сама область и соседние регионы, среди которых Тула и Ярославль. Местом для встречи выбрали музей «Новый Иерусалим». Делегации приехали в Истру, чтобы обменяться опытом развития туризма.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова отметила, что представленные на форуме регионы — это добрые соседи Московской области, с которыми она успешно сотрудничает и ищет новые точки роста.

«Я хочу поздравить всех с тем, что мы открыли этот форум. Он проходит в Подмосковье впервые. Мы собрали и пригласили наши соседние регионы. И вы видели, с каким удовольствием выступали Тула и Ярославль. Спасибо делегациям, которые к нам приехали, и министрам туризма», — сказала Виртуозова.

На форуме провели дискуссии о том, как лучше всего развивать туристические агентства, отели и какое будущее их ждет. Среди участников были и руководитель Ростуризма Зарина Догузова, исполнительный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Красноперов.

Как подчеркнула Наталья Виртуозова, зачастую туристы не до конца знают о всех возможностях своего и соседних регионов. Задача — исправить это.

Я думаю, что турист на самом деле пока что не избалован. Он просто элементарно до конца не знает, куда поехать Наталья Виртуозова.

Она добавила, что это касается и Московской, и Ярославской, и Тульской областей.

«Поэтому нам нужно объединять усилия по информированию, и это, безусловно, первое. Второе — конечно же, инфраструктура. Здесь нам всем очень много нужно работать над этим, потому что мы видим, что поток в наши маленькие города, даже самые отдаленные, уже пошел», — объяснила Виртуозова.

Но инфраструктура не всегда справляется. Не везде достаточно ресторанов, кафе и других объектов.

Поэтому, чтобы турист был доволен, нам нужно еще очень много работать. Ну а от туристов мы тоже ждем понимания, потому что мы вместе развиваемся Наталья Виртуозова.

По ее словам, туризм для Московской области, а особенно для маленьких городов, таких как Зарайск, Волоколамск, Серпухов, — это в первую очередь экономика.

«Поэтому мы очень ждем, что поток будет увеличиваться, ну а мы не будем разочаровывать», — подытожила Виртуозова.

На форуме организовали и обширную деловую программу для представителей бизнеса, а также власти. Основной темой стало обсуждение трендов и стратегий развития туризма в России.