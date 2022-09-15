Сухогруз мощностью 3 тысячи тонн построили в Коломне | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber Сухогруз мощностью 3 тысячи тонн построили в Коломне

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Еще один сухогруз построили в Коломне. «Инженер Шуткова» сможет перевозить зерно, уголь, лес и металл и будет использоваться в Азовско-Черноморском регионе.

По традиции, о борт нового судна разбили бутылку шампанского. Его строили на протяжении года, и теперь он готов покорять моря и реки.

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Грузоподъемность сухогруза — три тысяч тонны. Генеральный директор «Порт Коломна» Владимир Алексеев отметил, что его строительство — это важный шаг в развитии компании. В перспективе там планируют строить по два судна в год.

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«Это новое судно, это действительно серьезный большой шаг в развитии судостроения на нашем предприятии. Судно морского класса. В основном будет эксплуатироваться в Азовском-Черноморском регионе», — отметил он.

Новый сухогруз стал 11-м построенным в порту. Его назвали в честь Елены Шутковой, которая работала на предприятии заместителем главного инженера. Династию продолжил ее сын Владимир.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье. Среди них трасса М12, часть которой уже открыли.

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