Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье

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Дорожная сеть Московской области продолжает развиваться. На прошлой неделе досрочно открыли первую часть трассы М-12 Москва — Казань. Ее планируют полностью достроить уже в следующем году, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал и о других дорожных проектах региона.

«Наибольший эффект все мы и жители почувствуем в следующем году, когда трасса на территории 77 километров, от МКАД до границы Московской области, будет функционировать в полном объеме», — сказал глава региона.

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Воробьев рассказал, что дирекция развития московского транспортного узла действует с 2013 года по инициативе президента. Благодаря этому в области строят федеральные магистрали, которые делают передвижение комфортным, быстрым и качественным. Так, создание трех развязок поможет разгрузить Горьковскую трассу и улучшить доступность территорий, отметил Воробьев. Благодаря им ЦКАД удастся сделать бессветофорным и создать на ней съезды, по которым будет удобно добираться до городов региона, добавил губернатор.

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Он также напомнил о строительстве Северного обхода Лобни и реконструкции Новолобненского шоссе и отметил важность новых дорог для региона.

«Часто мы говорим о том, что много строим в Московской области. Это действительно так, а значит, все, что касается транспорта, дорог, запуска Мякининского шоссе или Володарского, или развязок, которые мы строим в Люберцах, — все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Он пообщался с рабочими и вручил им памятные благодарности.

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