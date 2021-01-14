Субсидии помогут театрам Подмосковья показать 26 премьерных спектаклей в 2021 году

Так, в театре «Куклы и люди», расположенном в Лобне, появятся новые кресла. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.

Постановка спектаклей и модернизация театров продолжатся в рамках федерального проекта «Культура малой родины». На эти цели до конца 2021 года выделили 60 миллионов рублей.

Подмосковье уже заключило соглашения с Минкультуры России, позволяющие реализовывать проекты «Театр — детям» и «Театры малых городов».

В прошлом году федеральная субсидия помогла театрам региона поставить 35 премьерных спектаклей. В учреждениях обновили мебель, световую и звуковую аппаратуру.

В 2020-м субсидию, нацеленную на поддержку театров, получили два государственных и 16 муниципальных учреждений. Для них выделили 54,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года.