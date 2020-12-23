Подмосковные театры получат почти 50 млн рублей на развитие в 2021 году

Театрам Московской области в следующем году выделят почти 50 миллионов рублей. Деньги пойдут на развитие, покупку нового оборудования и ремонт, если необходимо. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Деньги выделили на основании соглашения с Министерством культуры России. Они пойдут на новые постановки, покупку оборудования и укрепление материально-технической базы театров.

В следующем году в театрах Подмосковья состоится 34 премьеры для детей и взрослых.

Всего на реализацию федерального проекта «Театры малых городов» в 2021 году выделено 29,7 миллиона рублей. Из них из федерального бюджета — 16 миллионов рублей, из регионального — 13,7 миллиона рублей.

На федеральный проект «Театр детям» в 2021 году выделено 18,1 миллиона рублей, 8,3 миллиона из них из бюджета Московской области.

Государственные и муниципальные театры Подмосковья еще в 2017 году стали участниками федерального проекта «Культура малой Родины», в который вошли «Театры малых городов» и «Театр детям».

Всего в проекте приняли участие 16 театров из 13 муниципалитетов региона, а также два государственных театра Московской области (МОГТЮЗ и Театр кукол). За это время поставили 166 спектаклей.