Подмосковные театры получат почти 50 млн рублей на развитие в 2021 году
Деньги выделили на основании соглашения с Министерством культуры России. Они пойдут на новые постановки, покупку оборудования и укрепление материально-технической базы театров.
В следующем году в театрах Подмосковья состоится 34 премьеры для детей и взрослых.
Всего на реализацию федерального проекта «Театры малых городов» в 2021 году выделено 29,7 миллиона рублей. Из них из федерального бюджета — 16 миллионов рублей, из регионального — 13,7 миллиона рублей.
На федеральный проект «Театр детям» в 2021 году выделено 18,1 миллиона рублей, 8,3 миллиона из них из бюджета Московской области.
Государственные и муниципальные театры Подмосковья еще в 2017 году стали участниками федерального проекта «Культура малой Родины», в который вошли «Театры малых городов» и «Театр детям».
Всего в проекте приняли участие 16 театров из 13 муниципалитетов региона, а также два государственных театра Московской области (МОГТЮЗ и Театр кукол). За это время поставили 166 спектаклей.