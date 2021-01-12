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    12 января 2021, 17:07

    Онлайн-продажа билетов и ремонт. Как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 55 домов культуры Подмосковья реконструируют за четыре года. Это одна из крупнейших программ ремонта таких учреждений в России. Появится и несколько сотен точек с электронной продажей билетов.
    Онлайн-продажа билетов и ремонт. Как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года | Изображение 1

    Например, уже к концу 2021-го новый цифровой сервис внедрят в 300 учреждениях. Посетителям предложат электронную продажу билетов.

    На этом цифровизация не закончится. В Подмосковье заработает единая платформа записи в секции и клубные объединения при домах культуры.

    Она станет первой в России современной цифровой платформой, позволяющей быстро записаться в кружок и увидеть расписание интересных событий.

    Онлайн-продажа билетов и ремонт. Как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года | Изображение 2

    До конца 2021 года капитально отремонтируют дома культуры в семи городских округах Московской области. Среди них Зарайск, Пушкино, Волоколамск, Орехово-Зуево, Балашиха, Сергиев Посад и Протвино.

    Также за последние семь лет в Подмосковье привели в порядок и построили 46 домов культуры. Всего их 925. Там работает более 16 тысяч клубных объединений.

    Онлайн-продажа билетов и ремонт. Как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года | Изображение 3

    Дома культуры обеспечат всеми удобствами для маломобильных жителей. Внутренние дворики благоустроят и озеленят.