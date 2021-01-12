Онлайн-продажа билетов и ремонт. Как улучшат дома культуры Подмосковья до 2025 года

Например, уже к концу 2021-го новый цифровой сервис внедрят в 300 учреждениях. Посетителям предложат электронную продажу билетов.

На этом цифровизация не закончится. В Подмосковье заработает единая платформа записи в секции и клубные объединения при домах культуры.

Она станет первой в России современной цифровой платформой, позволяющей быстро записаться в кружок и увидеть расписание интересных событий.

До конца 2021 года капитально отремонтируют дома культуры в семи городских округах Московской области. Среди них Зарайск, Пушкино, Волоколамск, Орехово-Зуево, Балашиха, Сергиев Посад и Протвино.

Также за последние семь лет в Подмосковье привели в порядок и построили 46 домов культуры. Всего их 925. Там работает более 16 тысяч клубных объединений.

Дома культуры обеспечат всеми удобствами для маломобильных жителей. Внутренние дворики благоустроят и озеленят.