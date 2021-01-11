Новогодние программы театров, музеев и библиотек Подмосковья привлекли почти 4 млн человек

В первые дни января культурные учреждения провели свыше 23 тысяч очных мероприятий и более пяти тысяч в формате онлайн. Программы организовывали в помещениях и на свежем воздухе.

Например, в музейном комплексе «Новый Иерусалим» открыли три крупные выставки. Их посетили уже более 13 тысяч человек. А еще одна масштабная экспозиция «Мир, сотворенный заново» работает в Серпуховском историко-художественном музее. Туда пришли уже не менее 2,4 тысячи гостей.

Дети смогли увидеть уникальные экспонаты в государственных музеях Московской области бесплатно. Акция длилась со 2 по 10 января. Такой возможностью воспользовались более шести тысяч школьников. Льготу получили и врачи. Для них запустили акцию «Музей — медикам».

Всего за новогодние праздники в подмосковных музеях провели свыше 400 экскурсий и 21 мероприятие. Кроме того, масштабные программы состоялись в областных театрах.

Так, в праздничные дни спектакли посмотрели 46 тысяч человек, из которых 15 тысяч — дети. Всего для зрителей подготовили 500 постановок. Артисты всех государственных театров Московской области выезжали с новогодними спектаклями в разные уголки региона.

Также жители Подмосковья активно посещали кинотеатры. Там состоялось около 21 тысячи сеансов. Посмотреть фильмы пришли почти 777 тысяч человек.

В 925 домах культуры провели более 4,2 тысячи мероприятий, из которых более 1,2 тысячи — в режиме офлайн.

А в библиотеках организовали не менее 2,8 тысячи мероприятий. К ним тоже можно было присоединиться онлайн.