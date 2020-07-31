Строить зал-трансформер для концертов в хоровой школе Балашихи начнут в 2021 году

Они осмотрели территорию и здание «Пионерии», пообщались с руководством хоровой школы. Детская хоровая студия «Пионерия» была открыта композитором Георгием Струве в 1953 году.

«Здесь обучается 560 талантливых ребят нашего города и соседних городов. При этом площадь школы чуть меньше двух тысяч квадратных метров. С учетом востребованности и того методического потенциала, который здесь накоплен, необходимо расширение. Благодаря поддержке Игоря Брынцалова и нашего губернатора Андрея Воробьева, выделены средства по государственной программе Московской области „Образование“ на строительство пристройки к этому зданию», — сказал Сергей Юров.

В рамках пристройки предусмотрено возведение уникального трансформируемого зала со специальным оборудованием и отделочными материалами, которые будут создавать хороший акустический эффект. В помещении установят орган и телескопические сидения. Новый зал станет городской хоровой концертной площадкой.

«Школа искусств находится в системе образования Московской области, и уже принято решение выделить из областного бюджета 600 миллионов рублей в два этапа. На первом этапе выделено 300 миллионов рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

С просьбой о строительстве пристройки под концертный зал коллектив учреждения, родительский комитет и учащиеся обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову и в региональное Минобразования.

Ранее эскиз объекта получил серебряную медаль третьего международного архитектурного конкурса «Build School Project» в номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации».