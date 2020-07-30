Клин готовится к фестивалю Чайковского: гостей удивят зеркальной сценой

Источник фото: Минкультуры Московской области

«Нужно максимально грамотно подойти, чтобы не было излишнего ограничения. Человек приходит слушать высокое — нужно, чтобы ему было комфортно. Надеюсь, в этом году все, кто хочет послушать, все-таки смогли послушать вживую. Это же происходит на свежем воздухе, а не в зале», — отметил глава Московской области.

Министр культуры региона Елена Харламова сообщила, что подготовка к фестивалю идет полным ходом.

«У нас в этом году большая, красивая, современная сцена зеркальная, в которой будет отражаться небо Клина и Подмосковья. В этом году мы вынуждены сократить количество мест. Обычно это 1200, а в этом году — 600. Но мы с умом подходим к фестивалю и обязаны обеспечить безопасность наших зрителей, тех, кто готовит концерт, и наших музыкантов», — сказала министр.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что на территории фестиваля подготовлено большое количество фудкортов — на улице и на парковке, чтобы люди могли выпить кофе и при этом не вставать в очередь. Будут работать дополнительные входы, уточнила Елена Харламова.

В рамках фестиваля пройдут два дополнительных концерта Юрия Башмета специально для врачей и волонтеров, борющихся с COVID-19. Оба концерта будут бесплатными, они пройдут в режиме open air на большой сцене в преддверии торжественных гала-концертов открытия и закрытия фестиваля, 31 июля и 9 августа.

«Это два мероприятия для волонтеров и врачей, у которых теперь появилось свободное время, и они могут посетить концерт», — отметила министр.

На закрытии выступит и Денис Мацуев. Андрей Воробьев поблагодарил всемирно известного пианиста за то, что он всегда находит время и принимает участие в фестивале имени Чайковского.

«Денис, вы со своей дружной командой великих, признанных музыкантов с первого дня нас поддерживаете. Можно было бы найти тысячи причин с вашими гастролями и отказаться, сбежать от работы на открытом воздухе, но вы ни разу этого не сделали. Я хочу поблагодарить вас, что вы отменяете все и обязательно приезжаете в Клин, несмотря ни на что», — подчеркнул губернатор.

Сам Денис Мацуев поделился, что уже успел соскучиться по живым концертам и очень рад тому, что фестиваль все же состоится в этом году.

Давно не было живых концертов. Я рад, что наш всеми любимый клинский фестиваль имени Петра Ильича Чайковского начнет свою работу в ближайшее время. Я буду играть на закрытии, 9-го числа, с маэстро Башметом Денис Мацуев пианист-виртуоз, народный артист РФ

Также Денис Мацуев рассказал, что в августе пройдет еще одна акция, связанная с фондом «Новые имена», которому уже больше 30 лет и президентом которого он является. В Дмитрове 30 августа состоится большой живой концерт, сообщил музыкант.

«Главное достижение нашего фонда: если вы увидите русское имя на афише любого самого знаменитого зала в мире моего поколения и младше, это 100% выходец из „Новых имен“. И мне очень приятно, что дружба Подмосковья и „Новых имен“ развивается. И в этом году будет мастер-класс у знаменитых наших педагогов, по итогу которого мы даем стипендии. Мы также даем большой живой концерт в Дмитрове 30 августа на центральной площади. Я очень этого жду», — поделился Денис Мацуев.

Мы, конечно, соскучились по живым концертам. Без живого дыхания зала невозможно, даже самая дорогая онлайн-аппаратура этого не может передать. Потрясающей публике Подмосковья я из года в год поражаюсь и жду не дождусь встречи в Клину, Дмитрове и везде Денис Мацуев пианист-виртуоз, народный артист РФ

VI Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского пройдет в Клину с 31 июля по 9 августа. Все концерты фестиваля пройдут в формате open air. На большой поляне музея-заповедника будет установлена концертная площадка на почти 600 посадочных мест.