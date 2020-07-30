«Просторное и современное здание»: 825 ребят примут в новой школе Волоколамска осенью

Жители Волоколамска обратились к губернатору за помощью во время прямого эфира 31 января прошлого года. Андрей Воробьев поручил главе округа построить школу в кратчайшие сроки. Она распахнет свои двери для учеников уже в сентябре.

Это просторное и очень современное здание, к которому достраиваем свой стадион. А главное, что сюда уже набран коллектив сильных учителей Андрей Воробьев.

Сегодня здесь завершают внутреннюю отделку и устанавливают мебель. Внутренний дворик благоустроят вовремя, несмотря на дожди. Они немного сдвинули сроки.

Вблизи четырехэтажного здания появится большой стадион. Там установят игровые, спортивные площадки. Это индивидуальный, а не типовой проект строительства.

Особенным станет и деление корпуса на две зоны — для старших и младших. Малыши будут располагаться на трех этажах в своем крыле с отдельными входом и раздевалкой. А кормить учеников смогут по системе бесплатного питания. Готовить блюда повара будут на собственной кухне.

Кроме того, Андрей Воробьев навестил коллектив Волоколамской детской музыкальной школы. Открытие нового здания было 27 января, но из-за пандемии двери почти сразу закрылись. И ребята вернутся сюда в сентябре.

Школа ждет около 350 учеников. Они занимаются на бюджетном и платном отделениях.

А с осени учреждение планируют перепрофилировать в детскую школу искусств с художественным и музыкальным отделениями. Она сможет принять до 600 ребят — по 165 за смену.

Здесь открываем художественное и музыкальное отделения. Уже купили инструменты и оборудование. Желаю всем успешного учебного года! Андрей Воробьев.

Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что более 70 социальных объектов запустят в регионе до конца этого года. Выполнить работы позволят национальные проекты.

Губернатор поручил Локтеву завершить строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается запланированных школ и детских садов.