Международный музыкальный фестиваль Чайковского стартует в Клину 31 июля

Источник фото: mosreg.ru

Уже шесть лет фестиваль ежегодно проводится летом на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Событие проходит при поддержке министерств культуры Российской Федерации и Московской области.

Фестиваль искусств П. И. Чайковского стал визитной карточкой культурной жизни Подмосковья. И это, во-многом, благодаря вдохновению и таланту звезд отечественной и мировой сцены, которые ежегодно участвуют в фестивале, а с этого года являются и его партнерами Елена Харламова министр культуры Московской области

Источник фото: mosreg.ru

«Однажды Петр Ильич написал в одном из писем: „Мне нигде не работалось так хорошо. Ни блеск швейцарских озер, ни пышное цветение флорентийской весны не пробуждали во мне того волнения, которое я испытывал здесь, в Клину“. Именно поэтому музей-заповедник Петра Ильича Чайковского исполнен его творчеством, его музыкальным языком. Мы стремимся к тому, чтобы наш фестиваль искусств отражал русскую культуру и в будущем появился в международной культурной афише», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В программе фестиваля — как премьеры, так и любимая классика. Форум откроется 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И. Чайковского и А. П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника «Мелихово» «Чеховская студия» и оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

С 2020 года художественным руководителем фестиваля стал Юрий Башмет. Также с целью дальнейшего развития проекта был впервые сформирован Оргкомитет по проведению фестиваля искусств, куда вошли ведущие российские деятели искусства: Денис Мацуев, Юрий Башмет, Евгений Миронов, Дмитрий Бертман, Александр Чайковский и другие.

«Для меня Чайковский — самый любимый композитор. Именно его музыка, когда я еще учился в школе, изменила мой взгляд на профессию и именно благодаря тому, что я услышал его „Шестую симфонию“, я и решил стать профессиональным музыкантом. Клин — совершенно особое место, с невероятной энергетикой и совершенно особой аурой. Попадая в Клин, в Дом — музей Чайковского, я каждый раз ощущаю эмоциональный подъем, с одной стороны, и большую ответственность за то, что будет происходить на сцене во время концерта», — поделился Юрий Башмет.

В программе фестиваля — разные направления искусства, которые были близки самому Чайковскому, это не только музыка, но и драматический театр, и балет. В этом году среди главных участников форума — Юрий Башмет, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Николай Цискаридзе и многие другие.

Все концерты фестиваля пройдут в формате Open Air. На большой поляне музея-заповедника будет установлена концертная площадка на почти 600 посадочных мест со специальной рассадкой зрителей. В данный момент ведется большая работа по формированию специальных правил обеспечения безопасности зрителей и участников фестиваля во время его проведения.

Юрий Башмет в рамках фестиваля даст два дополнительных концерта, которые пройдут специально для врачей и волонтеров, борющихся с COVID-19. Оба концерта пройдут в режиме openair на Большой сцене в преддверии торжественных гала-концертов открытия и закрытия фестиваля, 31 июля и 9 августа.

Также впервые будет создана выездная площадка фестиваля: ею станет единственная в Подмосковье сцена на воде в парке «Сестрорецкий», где 7 августа выступит уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и симфонического оркестра «Новая Россия».