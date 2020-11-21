МЦД исполнился год. Вспоминаем достижения и заглядываем в будущее

МЦД отмечает 21 ноября свой первый день рождения. За это короткое время набрался приличный список достижений: 60 станций, запуск современных и комфортных электропоездов «Иволга». Впереди — выпуск единой карты для поездок на транспорте и, конечно же, строительство следующей линии.

Доступный транспорт для людей

В честь первой годовщины теплые слова сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ровно год назад мы с мэром Москвы Сергеем Собяниным и РЖД открыли первые маршруты диаметров. За это время проект доказал, что нужен московскому региону. Мы говорили с разными жителями Подмосковья — от студентов до пенсионеров, и все оценивают МЦД как удобный, комфортный, доступный и дешевый транспорт», — заявил он.

Несмотря на это, власти московского региона не останавливаются на достигнутом. Впереди решение новых задач, сказал Воробьев. Предстоит сделать станции и проложить железнодорожные пути, построить путепроводы для машин и переходы для пешеходов.

МЦД вспоминает свои достижения

Запуск первых двух диаметров — «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» — состоялся 21 ноября 2019 года. Поезда курсируют от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. В честь первого дня рождения диаметров выпустили тематические карты «Тройка» с эксклюзивным дизайном, всего в продажу поступило девять тысяч штук. Купить праздничные проездные можно с 21 ноября в кассах МЦД и пересадочных станций метро.

На МЦД 60 станций и 20 пересадочных станций на метро, МЦК и Московскую железную дорогу. Оба маршрута — 132 километра путей. Помимо этого, облагорожены прилегающие к железнодорожным путям территории.

По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 курсируют разные электропроезда, в частности современные «Иволги». В них есть Wi-Fi, сделаны откидные сиденья и столики, салон без тамбуров и перегородок, имеются крепления для велосипедов, а также установлены расширенные двери для посадки.

Новые турникеты позволяют оплатить проезд картами «Тройка» и «Тройка-Стрелка», банковскими картами и смартфонами.

МЦД признали лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня в России в 2020 году.

Планы на будущее

В 2020 году откроются четыре станции. Каждая из них будет представлять собой мини-вокзал. Еще планируется полностью обновить действующий парк поездов, курсирующих на открытых диаметрах.

С 2021-го жители столицы и Подмосковья смогут использовать единую карту для поездок на всех видах транспорта, в том числе и на МЦД. А еще во втором квартале этого же года в Московской области появится семь новых маршрутов к станциям МЦД. Четыре из них — до станций МЦД-1 и три — до станций МЦД-2.

Кроме того, строители прокладывают новую линию, которая свяжет Раменское и Крюково. Ее запустят в конце 2022-го — начале 2023-го.

Еще власти планируют заменить все поезда на МЦД на современные «Иволги».