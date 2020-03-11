Современных железнодорожных платформ Киевского направления в Подмосковье стало больше. Две станции, Победа и Санино, теперь разгрузят ближайшие к ним шоссе. Первую открыли после реконструкции, а вторую пассажиры увидят впервые.

Остановочный пункт Победа станет частью будущего МЦД-4 — Киевско-Горьковского диаметра. Больше года станцию модернизировали. На этот период ее закрывали для пассажиров, но теперь в их распоряжении — обновленные комфортные вестибюли и платформы.

Сегодня открыли первую из них. Навес платформы сделали практичной V-образной формы, которая позволит избежать сползания снега. В надземном переходе установили адаптированные для маломобильных пассажиров лифты и эскалаторы.

Строительство второй платформы планируют завершить в 2022 году. Вблизи первой теперь будут останавливаться пригородные поезда, а в будущем и электрички Киевско-Горьковского диаметра. Реконструированную станцию открыли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас проект МЦД развивается. И Лобня, Одинцово, Подольск уже ощутили преимущество этого современного сообщения. Мы идем дальше: можно увидеть, что строятся дополнительные пути, открываются новые станции. Здесь очень символичное название в год 75-летия Победы. Это уникальные места. Отсюда наши предки прогнали фашистов, и вот сегодня мы открываем такую станцию», — сказал Воробьев.

Экономия времени и разгрузка шоссе

Пассажиропоток ожидается большой: в одних только ближайших населенных пунктах проживают порядка 128 тысяч человек. Это Апрелевка, Селятино, Калининец и Наро-Фоминск. По прогнозам на следующие четыре года число вырастет в два раза с учетом планов на строительство новых домов. В среднем уже после открытия станция будет пропускать через себя около 1,5 тысячи пассажиров в сутки, а по окончании благоустройства — не менее трех тысяч. Показатели значительно вырастут уже спустя два года.

Мощная пропускная способность Победы позволит разгрузить Киевское шоссе приблизительно на 12%. При этом выбор в пользу железнодорожного пути позволит пассажирам сэкономить от 10 до 35 минут в сравнении с передвижением на автомобиле.

«По сути, это мини-вокзалы с новым уровнем сервиса для жителей Москвы и области. Отдельное спасибо железнодорожникам за быструю и качественную реконструкцию станции с символичным названием», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Улучшение транспортной доступности

Запуск же Санино поспособствует разгрузке другого шоссе — Боровского. Количество машин там может сократиться до 7%. Остановочный пункт расположен между станциями Кокошкино и Крекшино на территории поселения Марушкинское. На сегодняшний день открыли Западный вестибюль и платформу № 2, включающую один сход, оснащенный эскалатором, лестницей и лифтом. Запуск оставшихся объектов выполнят в июле 2020 года.

Ежедневный пассажиропоток составит от 2,8 тысячи человек после открытия до 15 тысяч к 2025 году. Станция улучшит транспортную доступность ближайших районов с учетом перспективного развития Новой Москвы и Подмосковья.

Санино начали строить в сентябре 2018 года. Работы разделили на два этапа, первый из которых полностью завершили сейчас. На станции оборудовали островную пассажирскую платформу длиной 400 метров и шириной 8,5 метра с двумя подземными вестибюлями-переходами. В дальнейшем планируется и строительство дорог, которые обеспечат комфортный подъезд к новому остановочному пункту.