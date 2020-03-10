Вторую жизнь вдохнут в 696 подмосковных памятников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их приведут в порядок по программе областного Министерства благоустройства.

Уже началась активная подготовка. Сегодня в регионе свыше трех тысяч памятников и монументов, посвященных военным сражениям. Их отремонтируют, а прилегающие территории благоустроят: установят лавочки, урны, обновят ограждения, газоны и клумбы, высадят деревья и кустарники. Все мраморные плиты отполируют. Перечень работ составят индивидуально по каждому памятнику.

«Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Помимо этих объектов, в порядок приведут могилы и памятные доски. Планы согласуют с жителями и представителями Общероссийского народного фронта.

«Все работы должны проходить с уважительным и бережным отношением к символам победы», — подчеркнул Михаил Хайкин.

Он добавил, что в Министерстве благоустройства разработали список рекомендаций по содержанию и приведению в порядок мест памяти погибших в Великой Отечественной войне.