Пассажиры общественного транспорта Подмосковья смогут ездить со скидкой при оплате картой «Мир»

С 1 марта по 30 июня 2020 года держатели всех бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте Подмосковья со скидкой. Скидка по карте составит 7 рублей за поездку. Сэкономить на проезде можно будет в автобусах, троллейбусах, трамваях и на водном транспорте региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова, количество оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья различными банковскими картами постоянно увеличивается. За один только 2019 год этот показатель вырос на 131% — до 12,7 миллиона штук (по состоянию на январь 2020 года).

«С начала 2020 года в общественном транспорте Подмосковья оплатили проезд уже несколько сотен тысяч пассажиров, что в несколько раз больше, чем годом ранее. Жители Подмосковья активно оплачивают проект как безналично, так и в одно касание. Здесь популярна оплата, как национальными платежными картами, так и банковскими картами международных платежных систем», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Акция запущена совместно с ПАО Сбербанк и Оператором Автоматизированной Системы оплаты проезда АО «Расчетные Решения» при участии областных перевозчиков общественного транспорта. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем.

«По данным платежной системы «Мир», Московская область входит в тройку наиболее «безналичных» регионов России. В совокупности в Московском регионе совершается треть от всех операций по картам «Мир», примерно каждая пятая карта «Мир» выпущена для жителя Москвы или Подмосковья, — говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Точилова также добавила, что 7 случаев из 10 оплаты банковскими картами в России совершается с помощью бесконтактной технологии, и Московская область также занимает здесь одну из лидирующих позиций.

На чеке, выданном при оплате проезда, будет отображаться полная стоимость услуги, скидка в размере 7 рублей будет произведена при фактическом списании средств с банковского счета.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.