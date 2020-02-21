Добираться до МЦД станет удобнее. Три новых маршрута до станций Лобня и Нахабино запустят 22 февраля

До станций МЦД-1 Лобня и МЦД-2 Нахабино в Красногорске 22 февраля запустят три новых маршрута.

Два маршрута появится в Красногорске до станции Нахабино. Маршрут № 173к «Павловская Слобода — ст. Нахабино — Дедовск» будет обслуживать четыре автобуса среднего класса. Второй маршрут № 174к «Нахабино Новое — ст. Нахабино — Дедовск» также будет обслуживаться четырьмя автобусами среднего класса.

Первый автобус № 173к будет отходить от остановки «Княжий двор» в 06:00, а последний рейс будет отправляться от остановки «станция Дедовск» в 20:00, а от остановочного пункта «Княжий двор» в 21:30.

Первый рейс автобуса № 174к стартует в 6:00 от остановки «Новое Нахабино». Последний автобус отходит от остановки «станция Дедовск» в 20:00, а от «Новое Нахабино» в 21:30.

Движение автобусов — интервальное. Между рейсами автобуса № 173к будет 25 минут, а между автобусами № 174к — 20 минут.

Новый маршрут получат и жители Лобни. Автобус № 171 «ст. Лобня — с. Озерецкое (ЖК „Мечта“)» будет обслуживать четыре автобуса среднего класса.

Для данного маршрута сделали новую остановку «9-й квартал». Автобусы будут отправляться от остановки в 05:25, последний рейс в 22:30, а от остановки «станция Лобня» автобусы поедут в 06:05 с последним рейсом в 23:10.

Интервал движения — 30-35 минут.

Маршрут будет обслуживать порядка 7,5 тысячи жителей ЖК «Мечта». Ранее они были вынуждены ходить более километра до ближайшей остановки автобуса № 50 «Рогачево — ст. Лобня».

Сейчас до станций МЦД в Подмосковье ходит 248 маршрутов общественного транспорта. Их обслуживает свыше 1,4 тысячи автобусов.

Всего до станции Лобня МЦД-1 от Одинцова до Лобни можно доехать на 93 автобусах 19 маршрутов. До станции МЦД-2 Нахабино от Нахабино до Подольска в Красногорске можно доехать на 65 автобусах на 14 автобусных маршрутах областных перевозчиков с интервалом движения 5-10 минут.