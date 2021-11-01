facebook_pixel
    01 ноября 2021, 16:19

    Станции скорой помощи отремонтировали в Королеве, Пушкино и Мытищах

    Минздрав: еще 3 станции скорой помощи отремонтировали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Состояние и облик еще трех станций скорой помощи стали лучше благодаря ремонту в Подмосковье. Они находятся в Королеве, Мытищах и Пушкино.

    Станции скорой помощи отремонтировали в Королеве, Пушкино и Мытищах | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в помещениях обновили кровли, окна, двери, фасады и внутреннюю отделку.

    Ремонт коснулся подстанций в Королеве и Мытищах, а также Софринского поста скорой помощи в Пушкино.

    Специалистам необходимо восстанавливать силы в благоустроенной и уютной обстановке, чтобы справляться с колоссальной нагрузкой, которая сейчас легла на врачей

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, в Московской области отремонтировали более 20 медицинских учреждений за последнее время.

    Станции скорой помощи отремонтировали в Королеве, Пушкино и Мытищах | Изображение 2

    Например, недавно обновили подстанции скорой помощи и в Воскресенске, Реутове, Клину, Чехове.