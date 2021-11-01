Станции скорой помощи отремонтировали в Королеве, Пушкино и Мытищах

Состояние и облик еще трех станций скорой помощи стали лучше благодаря ремонту в Подмосковье. Они находятся в Королеве, Мытищах и Пушкино.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в помещениях обновили кровли, окна, двери, фасады и внутреннюю отделку.

Ремонт коснулся подстанций в Королеве и Мытищах, а также Софринского поста скорой помощи в Пушкино.

Специалистам необходимо восстанавливать силы в благоустроенной и уютной обстановке, чтобы справляться с колоссальной нагрузкой, которая сейчас легла на врачей Светлана Стригункова.

По ее словам, в Московской области отремонтировали более 20 медицинских учреждений за последнее время.

Например, недавно обновили подстанции скорой помощи и в Воскресенске, Реутове, Клину, Чехове.