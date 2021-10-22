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    22 октября 2021, 10:17

    Еще 60 больниц и станций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье с начала года

    Минздрав: еще 60 медицинских центров отремонтировали в Подмосковье с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 60 медицинских центров отремонтировали с начала года в Подмосковье. Среди них станции скорой помощи, амбулатории, отделения больниц.

    Еще 60 больниц и станций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье с начала года | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, к концу этого года обновят еще свыше 50 медицинских центров.

    Нам важно, чтобы пациенты получали помощь в комфортных условиях

    Светлана Стригункова.

    В медицинских учреждениях меняют окна, двери, напольную плитку, обновляют отделку, сантехнику и не только.

    Ранее Стригункова рассказала, что подмосковные больницы получили 111 новых аппаратов УЗИ с начала года.