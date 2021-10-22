Еще 60 больниц и станций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье с начала года

Еще 60 медицинских центров отремонтировали с начала года в Подмосковье. Среди них станции скорой помощи, амбулатории, отделения больниц.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, к концу этого года обновят еще свыше 50 медицинских центров.

Нам важно, чтобы пациенты получали помощь в комфортных условиях Светлана Стригункова.

В медицинских учреждениях меняют окна, двери, напольную плитку, обновляют отделку, сантехнику и не только.

Ранее Стригункова рассказала, что подмосковные больницы получили 111 новых аппаратов УЗИ с начала года.