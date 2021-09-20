Ремонт еще трех постов скорой помощи завершили в Подмосковье

Посты скорой медицинской помощи отремонтировали в Дедовске, Ступине и Нахабине. Там обновили сантехнику, внутреннюю отделку, окна, двери и не только.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, ремонт в регионе продолжается.

На плечах сотрудников скорой помощи лежит огромная ответственность. Именно поэтому мы постоянно работаем над созданием комфорта и для их работы, и для отдыха Светлана Стригункова.

Ранее отремонтировали подстанции в Воскресенске, Реутове и Чехове, посты в Краснозаводске, Дорохове, Котельниках, на Сходне и в Белоозерском.

В июле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал для скорой помощи в Химках новейший аппарат непрямого массажа сердца.