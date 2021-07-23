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    23 июля 2021, 12:52

    Когда нет времени ждать. Скорая помощь в Химках получила аппарат для реанимации при остановке сердца

    Анастасия Аброськина

    Химкинской бригаде скорой помощи выдали новейший аппарат непрямого массажа сердца. Губернатор Андрей Воробьев, вручив его, отметил, что вскоре такая техника станет обязательной в рабочих комплектах фельдшеров. Она поможет уже по пути в больницу — на подключение оборудования уходит всего 20-30 секунд.

    Когда нет времени ждать. Скорая помощь в Химках получила аппарат для реанимации при остановке сердца | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей и фельдшеров за их работу. Он рассказал, что не все бригады были оснащены таким аппаратом, но вопрос удалось решить.

    У нас некоторые реанимации раньше не были оснащены таким очень важным элементом. Вы лучше меня знаете, что это такое. Сегодня этот вопрос закрыт. Нам поставщики оборудования из внебюджета их поставили, и поэтому можно работать в машинах

    Андрей Воробьев.

    Это автоматизированная система непрямого массажа сердца. Благодаря воздействию на грудную клетку прибор поддержит кровообращение, если возникла внезапная остановка органа.

    Когда нет времени ждать. Скорая помощь в Химках получила аппарат для реанимации при остановке сердца | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Аппарат компактный, в рабочее состояние разбирается всего за 20-30 секунд», — подчеркнули фельдшеры.

    Он оказывает помощь не только в движении — человек может лежать, сидеть и даже стоять.

    Отдельно Воробьев поблагодарил медиков за их самоотдачу. В условиях пандемии количество вызовов значительно выросло, но в последнее время идет на спад.

    В последнее время, слава богу, уменьшилось количество вызовов и госпитализаций. У нас было в сутки по 14 тысяч. За последнюю ночь вот 9-9,5 тысячи. Спадает

    Андрей Воробьев.

    По словам губернатора, помогли врачи, вылечившие большое количество пациентов, и вакцинация.

    Когда нет времени ждать. Скорая помощь в Химках получила аппарат для реанимации при остановке сердца | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Это вакцинация, и волна прошла все-таки. Наши врачи очень многих вылечили. И вакцинация, конечно. Мы хорошо идем по ней — в числе лидеров. Спасибо жителям. Но задача — дальше довести до целевых показателей. Потому что зараза мутирует, а по-другому ее не назовешь. И здесь нужна защита, конечно», — подытожил Воробьев.