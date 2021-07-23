Когда нет времени ждать. Скорая помощь в Химках получила аппарат для реанимации при остановке сердца

Химкинской бригаде скорой помощи выдали новейший аппарат непрямого массажа сердца. Губернатор Андрей Воробьев, вручив его, отметил, что вскоре такая техника станет обязательной в рабочих комплектах фельдшеров. Она поможет уже по пути в больницу — на подключение оборудования уходит всего 20-30 секунд.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей и фельдшеров за их работу. Он рассказал, что не все бригады были оснащены таким аппаратом, но вопрос удалось решить.

У нас некоторые реанимации раньше не были оснащены таким очень важным элементом. Вы лучше меня знаете, что это такое. Сегодня этот вопрос закрыт. Нам поставщики оборудования из внебюджета их поставили, и поэтому можно работать в машинах Андрей Воробьев.

Это автоматизированная система непрямого массажа сердца. Благодаря воздействию на грудную клетку прибор поддержит кровообращение, если возникла внезапная остановка органа.

Источник фото: телеканал «360»

«Аппарат компактный, в рабочее состояние разбирается всего за 20-30 секунд», — подчеркнули фельдшеры.

Он оказывает помощь не только в движении — человек может лежать, сидеть и даже стоять.

Отдельно Воробьев поблагодарил медиков за их самоотдачу. В условиях пандемии количество вызовов значительно выросло, но в последнее время идет на спад.

В последнее время, слава богу, уменьшилось количество вызовов и госпитализаций. У нас было в сутки по 14 тысяч. За последнюю ночь вот 9-9,5 тысячи. Спадает Андрей Воробьев.

По словам губернатора, помогли врачи, вылечившие большое количество пациентов, и вакцинация.

Источник фото: телеканал «360»

«Это вакцинация, и волна прошла все-таки. Наши врачи очень многих вылечили. И вакцинация, конечно. Мы хорошо идем по ней — в числе лидеров. Спасибо жителям. Но задача — дальше довести до целевых показателей. Потому что зараза мутирует, а по-другому ее не назовешь. И здесь нужна защита, конечно», — подытожил Воробьев.