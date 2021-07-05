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    05 июля 2021, 15:05

    Стали известны подробности о втором розыгрыше квартиры среди вакцинированных в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    В розыгрыше второй квартиры среди вакцинировавшихся в Московской области смогут участвовать те, кто сделал прививку с 25 июня. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Стали известны подробности о втором розыгрыше квартиры среди вакцинированных в Подмосковье

    В ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов она рассказала, что первую квартиру среди привившихся уже разыграли. Ее получил 33-летний житель Мытищ с двумя детьми.

    «По второй квартире мы сегодня окончательно решение примем с министерством жилищной политики о том, где она будет находиться. Потому что мы ищем ближний круг Подмосковья», — пояснила министр.

    По словам Стригунковой, решение будет принято сегодня до конца дня. Несмотря на то, что информация будет опубликована в июле, в розыгрыше смогут участвовать и те, кто вакцинировался с 25 июня.

    «И 31 июля будем делать второй розыгрыш, сейчас вопрос только в квартире», — пояснила она.

    Воробьев в ответ попросил подобрать красивую квартиру.

    «У нас хорошие щедрые застройщики. Насколько щедрые — вы потом нам расскажите. <...> И пусть дополнительный стимул будет работать на то, чтобы люди были здоровы», — добавил губернатор.

    Итоги первого розыгрыша были подведены 27 июня. Призом стала трехкомнатная квартира в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».