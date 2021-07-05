Стали известны подробности о втором розыгрыше квартиры среди вакцинированных в Подмосковье

В розыгрыше второй квартиры среди вакцинировавшихся в Московской области смогут участвовать те, кто сделал прививку с 25 июня. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов она рассказала, что первую квартиру среди привившихся уже разыграли. Ее получил 33-летний житель Мытищ с двумя детьми.

«По второй квартире мы сегодня окончательно решение примем с министерством жилищной политики о том, где она будет находиться. Потому что мы ищем ближний круг Подмосковья», — пояснила министр.

По словам Стригунковой, решение будет принято сегодня до конца дня. Несмотря на то, что информация будет опубликована в июле, в розыгрыше смогут участвовать и те, кто вакцинировался с 25 июня.

«И 31 июля будем делать второй розыгрыш, сейчас вопрос только в квартире», — пояснила она.

Воробьев в ответ попросил подобрать красивую квартиру.

«У нас хорошие щедрые застройщики. Насколько щедрые — вы потом нам расскажите. <...> И пусть дополнительный стимул будет работать на то, чтобы люди были здоровы», — добавил губернатор.

Итоги первого розыгрыша были подведены 27 июня. Призом стала трехкомнатная квартира в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».