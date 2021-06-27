Квартиру разыграли среди вакцинированных в Подмосковье

В эфире «360» провели розыгрыш трехкомнатной квартиры в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка». Участниками стали те, кто с 15 по 25 июня сделал первую прививку от коронавируса.

Победителем розыгрыша стал Виктор Петрович Ш. Номер победителя определялся не выбором генератора случайных цифр. Выигрышный номер по частям собирали в ходе нескольких розыгрышей.

Первые цифры стали известны благодаря бумажным самолетикам, запущенным детьми. Второй номер выбрала собака. Определить следующую цифру помог аттракцион, измеряющий силу удара. Четвертую цифру помогли узнать рулетка и рулон обоев. Финальная цифра была спрятана в одном из 10 шариков.

В конкурсе могли принять участие те, кто сделал первую прививку от коронавируса с 15 по 25 июня. На кону стояла трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая Пролетарка» в городском округе Серпухов. Дом расположен на границе заповедника. Рядом с ним есть сосновый лес и река Нара.

Для участия в акции после вакцинации нужно было на сайте госуслуг кликнуть на специальный баннер о розыгрыше квартиры. После этого подтвердить свое участие и заполнить анкету с личными данными. На указанную электронную почту участники получили специальный код, который подтвердил их участие в розыгрыше.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что среди привитых жителей проведут еще один розыгрыш квартиры.

«С учетом такого роста заинтересованности мы в конце июня разыграем еще одну квартиру в ближнем Подмосковье, в 15 километрах от МКАД. Про округ скажем позже», — пообещала она.

Сделать прививку от коронавируса может любой житель Московской области старше 18 лет. В регионе доступны все зарегистрированные в России препараты. Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте.