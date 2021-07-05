Пункты вакцинации в Подмосковье перенесут в более людные места

Вакцинация в Московской области показывает хорошую динамику. Новая система позволяет отслеживать, как работает каждый из прививочных пунктов. Часть из них будут перебазированы в более людные места, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы перебазируем пункты вакцинации в людные места. В частности в выходные мы не уронили практически темп вакцинации благодаря тому, что наши врачи работали в парках и местах, где человеку просто и удобно получить вакцину», — сказал он на заседании с областным правительством.

Воробьев добавил, что власти получали обращения и жалобы на очереди, но в целом динамика вакцинации в регионе очень хорошая.

«С этой недели заработала система, которая позволяет нам видеть, как работает каждый пункт вакцинации», — пояснил губернатор.

Он напомнил, что вакцинировавшиеся люди могут повторно заболеть ковидом в случае падения уровня антител. Но в их случае болезнь будет протекать в легкой форме.

«Поэтому вакцина, массовый иммунитет — это то, что позволит нам выйти в нормальную жизнь и не принимать каких-то радикальных решений, которые жителям не нравятся», — отметил он.

Воробьев добавил, что сейчас важно очень внимательно подходить к эпидемической ситуации и быть на чеку, чтобы не допустить вспышек коронавируса.

«Вместе с тем еще раз хочу сказать, что нам очень помогает правительство России. У нас сейчас на складах находятся сотни тысяч вакцин, которые уже развозят на территории. И к концу недели мы получаем новую большую партию», — заключил губернатор.