Жители Подмосковья смогут сделать прививку в парках

Жители Московской области смогут провести выходные с дополнительной пользой для здоровья. Сделать прививку можно будет прямо в парке. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

Пункты вакцинации уже в воскресенье откроют в 10 парках и двух музеях Подмосковья. Они заработают в Балашихе (парк «Пехорка» и Пестовский парк), Ногинске (городской парк культуры и отдыха, Глуховский парк), Клину (Сестрорецкий парк), Химках (парк Толстого, парк «Экоберег»), Чехове (музей-заповедник «Мелихово»), Одинцове (парк «Раздолье»), Коломне (Озеры, парк «Дубки») и Видном (Расторгуевский парк, музей-заповедник «Горки Ленинские»).

Записываться на прививку не нужно. Достаточно взять с собой паспорт или полис.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что вакцинация в регионе идет очень активно. Ожидается, что в июле прививку от коронавируса сделают 1,5–2 миллиона жителей Подмосковья.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что по темпам вакцинации Московская область вошла в число лидирующих регионов.