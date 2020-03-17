Срок отключения в Подмосковье горячей воды попробуют снизить с 14 до 10 дней

В преддверии завершения очередного отопительного сезона особое значение придали вопросу о грядущих профилактических работах и проверке сетей. Для жителей это означает отключение горячей воды с июня по август, а для коммунальщиков — наладку теплового оборудования и замену неисправных элементов.

«К сожалению, отказаться от этого шага мы не можем. Котельные Подмосковья работают с максимальной нагрузкой, и мы обязаны следить за состоянием, вовремя и качественно их ремонтировать. В то же время коммунальные службы должны постараться сделать период отключения как можно менее неприятным для людей», — сказал губернатор.

Своевременное информирование

В связи с этим он распорядился в первую очередь не допустить нарушений нормативного срока отключения горячей воды, равного 14 дням, а по возможности выполнять работы быстрее. При этом коммунальщикам потребуется качественно информировать жителей домов о точных датах не менее чем за 30 дней.

Для своевременного уведомления граждан перед всеми главами муниципалитетов поставили ряд задач: утверждать графики отключения и размещать их в центрах управления регионом, направлять адресные и электронные письма жителям, а также контролировать исполнение поручений.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин доложил, что муниципалитет готов к переходу в этом году на сокращенный период отключения горячей воды в многоквартирных жилых домах, которых там насчитывается 1672. К поставленной задаче, по его словам, все 104 местные котельные готовы.

«Кроме того, уже к 2022 году мы берем на себя обязательства перейти на срок от трех до пяти дней отключения горячей воды в 100% многоквартирных домов округа», — добавил он.

Решение проблемы с долгами

Еще одним важным условием, необходимым для бесперебойной работы всех коммунальных систем, Андрей Воробьев назвал отсутствие долгов за ресурсы. Так, в 2019 году под ограничение газоснабжения попали 30 округов, а электроснабжения — 12.

Это было вызвано просроченными задолженностями населения за жилищно-коммунальные услуги на 30,6 миллиарда рублей. Губернатор дал команду всем главам муниципалитетов уделить с этого года особое внимание и данной проблеме.