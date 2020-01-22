«Полубандиты, нарушающие закон». Сбор долгов за ЖКУ коллекторами назвали недопустимым
По словам Нилова, он придерживается отрицательной позиции по поводу взыскания долгов через коллекторские агентства.
«Вообще, коллекторские службы все нужно запретить. У нас есть служба судебных приставов, есть Гражданский кодекс, есть судебные процедуры. Сегодня достаточно мер воздействия на должника со стороны судебных приставов, поэтому никакие коллекторы в этот процесс не должны быть втянуты», — заявил он «360».
Депутат добавил, что коллекторы — «это полубандиты и полукриминальные элементы». Такие агентства сплошь и рядом нарушают закон и ставят перед собой цель выбивать долги.
«Они не имеют никаких морально-нравственных принципов. У них перед глазами только одно — выбить последнее из жертвы, чтобы долг был погашен любыми способами. Категорически против. Допускать их до долгов по услугам ЖКХ нельзя», — заключил Нилов.
Как ранее сообщили СМИ, рабочая группа разрабатывает законопроект о порядке взыскания долгов с граждан. Во время заседания члены группы предложили разрешить коллекторам работать в сфере ЖКХ, но документ еще не утвердили.