«Полубандиты, нарушающие закон». Сбор долгов за ЖКУ коллекторами назвали недопустимым

Коллекторов предложили привлечь для взыскания долгов россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Против такого решения выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он назвал подобные агентства полукриминальными элементами, которые нарушают законы.

По словам Нилова, он придерживается отрицательной позиции по поводу взыскания долгов через коллекторские агентства.

«Вообще, коллекторские службы все нужно запретить. У нас есть служба судебных приставов, есть Гражданский кодекс, есть судебные процедуры. Сегодня достаточно мер воздействия на должника со стороны судебных приставов, поэтому никакие коллекторы в этот процесс не должны быть втянуты», — заявил он «360».

Депутат добавил, что коллекторы — «это полубандиты и полукриминальные элементы». Такие агентства сплошь и рядом нарушают закон и ставят перед собой цель выбивать долги.

«Они не имеют никаких морально-нравственных принципов. У них перед глазами только одно — выбить последнее из жертвы, чтобы долг был погашен любыми способами. Категорически против. Допускать их до долгов по услугам ЖКХ нельзя», — заключил Нилов.

Как ранее сообщили СМИ, рабочая группа разрабатывает законопроект о порядке взыскания долгов с граждан. Во время заседания члены группы предложили разрешить коллекторам работать в сфере ЖКХ, но документ еще не утвердили.