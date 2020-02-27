«Регион понимает, что решил проблему быстро». Красноярского мэра впечатлил опыт Подмосковья

Делегация из Красноярска осмотрела подмосковные цифровые новинки: Центр управления регионом (ЦУР) и Центр содействия строительству (ЦСС). Коллеги из сибирской столицы положительно оценили опыт Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Делегацию возглавлял мэр города Сергей Еремин. Гостям из Красноярска провели большую экскурсию, после которой они поделились впечатлениями с журналистами.

«Человек вместе с региональными и муниципальными органами проходит весь маленький, но жизненный цикл по конкретной проблеме», — сказал Еремин.

По словам главы Красноярска, благодаря «цифре» человек и власти решают проблемы совместными усилиями.

«Гражданин понимает, что его не послали подальше, а муниципалитет и регион понимают, что они решили очень быстро проблему», — добавил Еремин.

Мэр Красноярска поблагодарил Подмосковье за создание новой модели регионального управления.

ЦУР и ЦСС — два инновационных проекта Московской области со схожим принципом работы. Это межведомственные рабочие группы, благодаря которым и жители, и предприниматели получают усовершенствованный механизм решения волнующих их проблем. Спектр центров максимально широк: от перегоревшей лампочки в подъезде до сопровождения крупных бизнес-проектов.