    27 февраля 2020, 15:10

    «Регион понимает, что решил проблему быстро». Красноярского мэра впечатлил опыт Подмосковья

    Владислав Гурджи, Евгения Остапенко

    Делегация из Красноярска осмотрела подмосковные цифровые новинки: Центр управления регионом (ЦУР) и Центр содействия строительству (ЦСС). Коллеги из сибирской столицы положительно оценили опыт Московской области.
    «Регион понимает, что решил проблему быстро». Красноярского мэра впечатлил опыт Подмосковья | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба губернатора МО

    Делегацию возглавлял мэр города Сергей Еремин. Гостям из Красноярска провели большую экскурсию, после которой они поделились впечатлениями с журналистами.

    «Человек вместе с региональными и муниципальными органами проходит весь маленький, но жизненный цикл по конкретной проблеме», — сказал Еремин.

    По словам главы Красноярска, благодаря «цифре» человек и власти решают проблемы совместными усилиями.

    «Гражданин понимает, что его не послали подальше, а муниципалитет и регион понимают, что они решили очень быстро проблему», — добавил Еремин.

    Мэр Красноярска поблагодарил Подмосковье за создание новой модели регионального управления.

    ЦУР и ЦСС — два инновационных проекта Московской области со схожим принципом работы. Это межведомственные рабочие группы, благодаря которым и жители, и предприниматели получают усовершенствованный механизм решения волнующих их проблем. Спектр центров максимально широк: от перегоревшей лампочки в подъезде до сопровождения крупных бизнес-проектов.