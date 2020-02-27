«Регион понимает, что решил проблему быстро». Красноярского мэра впечатлил опыт Подмосковья
Делегацию возглавлял мэр города Сергей Еремин. Гостям из Красноярска провели большую экскурсию, после которой они поделились впечатлениями с журналистами.
«Человек вместе с региональными и муниципальными органами проходит весь маленький, но жизненный цикл по конкретной проблеме», — сказал Еремин.
По словам главы Красноярска, благодаря «цифре» человек и власти решают проблемы совместными усилиями.
«Гражданин понимает, что его не послали подальше, а муниципалитет и регион понимают, что они решили очень быстро проблему», — добавил Еремин.
Мэр Красноярска поблагодарил Подмосковье за создание новой модели регионального управления.
ЦУР и ЦСС — два инновационных проекта Московской области со схожим принципом работы. Это межведомственные рабочие группы, благодаря которым и жители, и предприниматели получают усовершенствованный механизм решения волнующих их проблем. Спектр центров максимально широк: от перегоревшей лампочки в подъезде до сопровождения крупных бизнес-проектов.