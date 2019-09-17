Новая газовая котельная открылась в деревне Волченки. Она обеспечит тепло и горячую воду круглогодично

В деревне Волченки Наро-Фоминского городского округа введена в эксплуатацию новая газовая котельная. Она будет обеспечивать жителей теплом и горячей водой круглый год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Проблема с котельной в Волченках давняя. Старая газовая котельная, работавшая на жидком топливе, была открыта еще в 1965 году. Расход на отопление у старой котельной составлял в зимнее время до 6 тонн дизельного топлива в сутки, при этом установленное оборудование морально и физически устарело, а само здание было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Чтобы обезопасить жителей от перебоев с теплом и значительно сократить расходы на отопление, в 2009 году было принято решение о строительстве в Волченках новой газифицированной котельной. Проектирование было закончено в 2013 году, в 2014-м начато строительство. Но осенью того же года стройку «заморозили» из-за отсутствия финансирования. При этом готовность новой котельной составляла около 40%. В 2017 году котельная была передана в МУП «Теплосеть», и стройка возобновилась.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

«Открытие новой котельной — событие действительно важное и очень радостное, — сделал акцент глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. — Благодаря вводу новой газовой котельной, будет обеспечено тепло и круглогодичное горячее водоснабжение. Кроме того, в связи с переходом на газ, удалось значительно сократить затраты на выработку тепловой энергии».

Роман Шамнэ подчеркнул, что самое главное — это то, что качество жизни людей поднимется на новый уровень.

Здание котельной имеет металлический каркас, несущие и ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей. В котельной установлены два водогрейных котла отечественного производства с номинальной тепловой производительностью 2000 кВт каждый. Горелочные устройства в котельной — комбинированные (газ/дизельное топливо) итальянского производства, а насосное оборудование — из Германии.

Источник фото: администрация Наро-Фоминского городского округа

«Жители поселка почувствуют разницу уже скоро — нынешней осенью, с приходом холодов. Теперь в их домах и квартирах станет комфортнее, — прокомментировала депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Светлана Бут. — От души хочу за это поблагодарить руководство округа и МУП „Теплосеть“. Подобные объекты являются значимым элементом комплексного развития населенных пунктов — наряду со строительством жилья, работой учреждений социальной сферы, ремонтом дорог».

Местная жительница Елена Башкина упомянула экологический аспект введения в эксплуатацию новой котельной. «Для нас это очень важное событие. Мы очень любим наш поселок, а современные газовые котельные не только эффективны, но и экологически безопасны», — отметила Елена Башкина.