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    06 декабря 2021, 14:30

    Новый спортивный зал для инвалидов и пенсионеров открыли в клубе «Активное долголетие» в Реутове

    Анастасия Аброськина

    Новый спортивный зал появился в филиале «Активного долголетия», расположенном на Юбилейном проспекте в Реутове. Его открыли для пенсионеров и инвалидов — они смогут тренироваться бесплатно.

    Новый спортивный зал для инвалидов и пенсионеров открыли в клубе «Активное долголетие» в Реутове | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    Новый зал открыли глава городского округа Станислав Каторов и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Предусмотрели все удобства для участников проекта «Активное долголетие» и инвалидов.

    На входе в помещение появился пандус, а внутри спортивного зала установили современные тренажеры и теннисный стол.

    Жителям с ограниченными возможностями из южной части округа было трудно добираться в северную часть, чтобы заниматься спортом. Эта проблема решена. Здесь у них появилось свое помещение

    Станислав Каторов.

    Он выразил уверенность в том, что новый зал окажется очень востребованным. Уже насчитывается более 200 участников.

    Новый спортивный зал для инвалидов и пенсионеров открыли в клубе «Активное долголетие» в Реутове | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    «Своим примером они доказывают, что количество лет — всего лишь цифра в паспорте», — подчеркнул Каторов.

    Проект в Реутове

    «Активное долголетие» — это губернаторский проект. В Реутове к нему подключились свыше 1,5 тысячи жителей. Они бесплатно занимаются спортом и творчеством, посещают экскурсии.

    Сам проект оказался насколько популярным, что по просьбам жителей Реутова недавно появился дополнительный филиал «Активного долголетия» по адресу: Юбилейный проспект, дом № 30/2.

    Новый спортивный зал для инвалидов и пенсионеров открыли в клубе «Активное долголетие» в Реутове | Изображение 3Источник фото: Алексей Оводов

    Мы опирались на пожелания жителей. Клуб для пожилых людей был открыт в северной части, а теперь он расширился и работает еще в южной части. Мы видим, как он востребован

    Игорь Брынцалов.

    С Игорем Брынцаловым и Станиславом Каторовым оснащение нового спортивного зала проверила председатель правления Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова.

    «С поддержкой правительства Московской области мы активно занимаемся безбарьерной средой. И такого помещения очень не хватало в Реутове», — отметил Станислав Каторов.

    Новый спортивный зал для инвалидов и пенсионеров открыли в клубе «Активное долголетие» в Реутове | Изображение 4Источник фото: Алексей Оводов

    Не обошлось в этот день без подарков. Реутовскому спортсмену и победителю различных соревнований Денису Пупышеву от администрации округа вручили новую легкую и маневренную инвалидную коляску.