Новый спортивный зал для инвалидов и пенсионеров открыли в клубе «Активное долголетие» в Реутове

Новый спортивный зал появился в филиале «Активного долголетия», расположенном на Юбилейном проспекте в Реутове. Его открыли для пенсионеров и инвалидов — они смогут тренироваться бесплатно.

Источник фото: Алексей Оводов

Новый зал открыли глава городского округа Станислав Каторов и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Предусмотрели все удобства для участников проекта «Активное долголетие» и инвалидов.

На входе в помещение появился пандус, а внутри спортивного зала установили современные тренажеры и теннисный стол.

Жителям с ограниченными возможностями из южной части округа было трудно добираться в северную часть, чтобы заниматься спортом. Эта проблема решена. Здесь у них появилось свое помещение Станислав Каторов.

Он выразил уверенность в том, что новый зал окажется очень востребованным. Уже насчитывается более 200 участников.

Источник фото: Алексей Оводов

«Своим примером они доказывают, что количество лет — всего лишь цифра в паспорте», — подчеркнул Каторов.

Проект в Реутове

«Активное долголетие» — это губернаторский проект. В Реутове к нему подключились свыше 1,5 тысячи жителей. Они бесплатно занимаются спортом и творчеством, посещают экскурсии.

Сам проект оказался насколько популярным, что по просьбам жителей Реутова недавно появился дополнительный филиал «Активного долголетия» по адресу: Юбилейный проспект, дом № 30/2.

Источник фото: Алексей Оводов

Мы опирались на пожелания жителей. Клуб для пожилых людей был открыт в северной части, а теперь он расширился и работает еще в южной части. Мы видим, как он востребован Игорь Брынцалов.

С Игорем Брынцаловым и Станиславом Каторовым оснащение нового спортивного зала проверила председатель правления Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова.

«С поддержкой правительства Московской области мы активно занимаемся безбарьерной средой. И такого помещения очень не хватало в Реутове», — отметил Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Не обошлось в этот день без подарков. Реутовскому спортсмену и победителю различных соревнований Денису Пупышеву от администрации округа вручили новую легкую и маневренную инвалидную коляску.