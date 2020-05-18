Спортивный комплекс с крытым катком построят в Орехово-Зуеве к 2022 году

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнет работать в подмосковном Орехово-Зуеве с 2022 года. Его создадут на улице Гагарина.

Такой комплекс вошел в областную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Там появится крытый каток с искусственным льдом.

«А ввести этот объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Необходимый пакет документов уже сформировали и передали для проведения конкурса по проектированию комплекса.

Возобновление строек во время пандемии

А с 18 мая в Подмосковье возобновляется работа строительных площадок. Область готовится к поэтапному снятию введенных ранее ограничений.

Возобновление строительства планировалось с 12 мая, но сроки перенесли на неделю. Дополнительное время было необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности сотрудников.

Но строительные работы продолжатся со строгим соблюдением всех санитарных норм. На площадках назначат ответственных за безопасность специалистов.

За год ввести в эксплуатацию планируют 346 многоквартирных домов, а также школы, детские сады, культурные и спортивные объекты.