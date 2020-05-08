Строительство домов, школ и детских садов возобновят в Подмосковье. Безопасность возьмут на особый контроль

Строительные работы возобновят в Московской области 12 мая. Это сделают, строго учитывая санитарные нормы во время пандемии. Однако застройщикам потребуется назначить ответственных за безопасность сотрудников.

Им необходимо будет проследить за соблюдением санитарных требований и вовремя проводить тестирование на коронавирус. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что ответственные лица начнут фиксировать на камеру этапы работ и ежедневно передавать сведения в Центр управления регионом и Главное управление государственного строительного надзора.

Контролеры обязаны незамедлительно сообщать о внештатных ситуациях и в Роспотребнадзор.

За год ввести в эксплуатацию планируют 346 многоквартирных домов, а также школы, детские сады, культурные и спортивные объекты.

Жители ждут свои квартиры, детские сады и школы. В настоящий момент нагнать темп строительства и выйти на плановые показатели реально Инна Федотова.

Однако, по ее словам, необходимо неукоснительное соблюдение норм, чтобы вирус не смог внести свои коррективы.

О возобновлении в Подмосковье строительных работ сказано в постановлении губернатора от 7 мая.

Вместе с тем одна из важных целей — наладить бесперебойное производство продукции, сохранив здоровье всех работников. Следить за их самочувствием на предприятиях начнут стюарды.