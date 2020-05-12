Возобновление строек и работы промышленных предприятий Подмосковья отложили до 18 мая
В строительной отрасли возобновление работ планировалось с 12 мая, но сроки перенесли на неделю. Дополнительное время необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности каждого сотрудника. Об этом рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.
«Сейчас у застройщиков есть временной запас, чтобы довести степень готовности к соблюдению стандарта до ста процентов», — отметил он.
А помощь застройщикам в подготовке к возобновлению работ оказывает Главгосстройнадзор. Им потребуется направить туда и уведомление о результате. Оно должно быть подготовлено по строгой форме.
Актуальные сведения о возобновлении в области строительства размещены на сайте Главгосстройнадзора.
Промышленные предприятия
Перенос в Подмосковье даты возобновления работы касается и промышленных предприятий. Планировалось, что компании, выпускающие мебель, технику, текстильные, бумажные или металлические изделия, продолжат производство с 12 мая, но срок перенесли на неделю.
Массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры и другие предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая. Кафе и рестораны не могут принимать посетителей. Разрешены лишь доставка еды и продажа на вынос, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.
Автосервисы и шиномонтаж до 18 мая могут работать только в рамках обслуживания транспорта Подмосковья и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. А для остальных организаций предусмотрены услуги неотложного и аварийного ремонта.
Продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, а также те торговые точки, где продают товары первой необходимости.