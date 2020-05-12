Возобновление строек и работы промышленных предприятий Подмосковья отложили до 18 мая

В Подмосковье возобновление строительства и работы промышленных предприятий отсрочили до 18 мая. Этот шаг власти сделали, приняв во внимание рекомендации Роспотребнадзора.

В строительной отрасли возобновление работ планировалось с 12 мая, но сроки перенесли на неделю. Дополнительное время необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности каждого сотрудника. Об этом рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

«Сейчас у застройщиков есть временной запас, чтобы довести степень готовности к соблюдению стандарта до ста процентов», — отметил он.

А помощь застройщикам в подготовке к возобновлению работ оказывает Главгосстройнадзор. Им потребуется направить туда и уведомление о результате. Оно должно быть подготовлено по строгой форме.

Актуальные сведения о возобновлении в области строительства размещены на сайте Главгосстройнадзора.

Промышленные предприятия

Перенос в Подмосковье даты возобновления работы касается и промышленных предприятий. Планировалось, что компании, выпускающие мебель, технику, текстильные, бумажные или металлические изделия, продолжат производство с 12 мая, но срок перенесли на неделю.

Массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры и другие предприятия, работающие в сфере услуг, остаются закрытыми до 31 мая. Кафе и рестораны не могут принимать посетителей. Разрешены лишь доставка еды и продажа на вынос, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Автосервисы и шиномонтаж до 18 мая могут работать только в рамках обслуживания транспорта Подмосковья и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона. А для остальных организаций предусмотрены услуги неотложного и аварийного ремонта.

Продолжат работать медицинские учреждения, аптеки, а также те торговые точки, где продают товары первой необходимости.