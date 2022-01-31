Современный госпиталь построят в Истре к весне. Там будут лечить военнослужащих и гражданских

Новый госпиталь построят на Спортивной улице в Истре. Он включит в себя круглосуточный стационар и поликлинику, а откроют эти корпуса уже весной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что госпиталь возведут в очень короткие сроки благодаря Минобороны.

Это будет многофункциональный центр, рассчитанный на 160 коек. Лечиться там смогут военнослужащие и жители Истры. На строительство стационара и поликлиники в целом уйдет не больше восьми месяцев.

«Мы одна команда, мы работаем в тесном партнерстве и на уровне министра, и со всей командой — и Минобороны, и наших коллег. Каждое такое партнерство, взаимодействие делает тебя сильнее», — сказал Воробьев.

Опыт работы Министерства обороны позволяет сокращать сроки строительства без ущерба для качества. Губернатор напомнил, что регион сотрудничает с ведомством уже по многим важным вопросам.

«С Минобороны сотрудничество у нас идет в разных сферах. Прежде всего это здравоохранение. Вы знаете, что „Патриот“ работает уже два года. И в самые критические моменты, когда видим пик заболеваний, „Патриот“ в нашем распоряжении», — сказал глава Подмосковья.

Он добавил, что второе важное направление сотрудничества — строительство, причем не только медицинских центров, но и школ.

Палаты госпиталя оснащены кислородом. При необходимости здесь смогут развернуть инфекционное отделение, рассказал Воробьев. Работать будут военные врачи.

Уникальность госпиталя

В новом стационере появится сразу несколько профильных отделений. Среди них будут терапевтическое, хирургическое, травматологическое, реанимационное и гинекологическое.

Кроме того, откроют четыре операционные. Внутри установят аппараты для рентгена и КТ.

«В мае здесь уже будут самые лучшие врачи. И то, что мы уже видим, — самое современное размещение пациентов, чтобы беречь свое здоровье и не болеть», — добавил губернатор.

Поликлиника рассчитана на 160 визитов в смену. Пациентов здесь примут невролог, терапевт, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог и другие специалисты.

«Учитывая опыт не просто строительства, а эксплуатации, мы всегда получаем обратную связь от врачей, от медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь, плюс от пациентов», — сказал замминистра обороны России Тимур Иванов.

Поликлинику запланировали открыть к 1 апреля 2022 года, а остальные подразделения — к 9 мая, и в том же месяце здесь начнут принимать пациентов.