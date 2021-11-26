Современные военкоматы и борьба с ковидом. Как сотрудничают Подмосковье и Минобороны

Минобороны и Подмосковье активно сотрудничают в разных сферах. В частности, речь идет о модернизации военкоматов, которые станут современными и переведут часть услуг в цифровой формат.

Московская область стала первым субъектом РФ, который согласился помочь в решении этого вопроса. Одна из задач — ремонт зданий военных комиссариатов, они должны стать современными и комфортными. Также большинство услуг переводят в цифровой формат, их можно получить с помощью сайта госуслуг, причем быстрее, чем раньше.

Сейчас в Одинцовском городском округе реализуется пилотный проект, который станет образцом военкомата нового формата и будет растиражирован по всей России.

«Андрей Юрьевич, спасибо за проект, который вы начали и сделали такой трафарет, чтобы мы дальше его распространяли по всей стране», — обратился Шойгу к Воробьеву.

Министр обороны отметил, что соглашение о создании военкоматов нового образца подписано с 40 субъектами РФ, еще 43 — в стадии подписания.

«В целом я надеюсь, что с 2023 года у нас будут самые современные комиссариаты», — добавил Шойгу.

Кроме того, Минобороны и Подмосковье уже два года вместе борются за жизни и здоровье людей, заболевших COVID-19. Военные медики госпиталя в парке «Патриот» вылечили почти восемь тысяч пациентов. Также при участии ведомства идет строительство новой клинической больницы в Истре — стационар на 160 коек и поликлиника на 160 посещений в сутки. Все работы планируют закончить уже к 9 мая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев получил почетный кубок Минобороны РФ за высокие результаты сотрудничества ведомства с регионом. Торжественная церемония вручения наград прошла в рамках VII Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

На ней обсуждалась и тема сохранения исторической памяти. Ведь сейчас на повестке дня стоит вопрос о том, чтобы прошлое государства не искажалось, а потомки знали своих героев и их подвиги.

Стенд Московской области на проходящей в рамках конференции выставке посвящен именно этому — 10 больших блоков охватывают период от создания Московской губернии до наших дней.